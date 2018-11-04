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В Анталье открывают консульство Украины

В Анталье открывают консульство Украины

Сегодня, 4 ноября, президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откроют консульство Украины в Анталье.

Об этом накануне заявил глава украинского государства в ходе совместной пресс-конференции с турецким президентом в Стамбуле.

"Завтра мы посетим предприятия оборонного комплекса, откроем консульство в Анталье, которое улучшит консульское обслуживание украинских граждан, как приехавших на отдых, так и постоянно находящихся в Турции", - сказал Порошенко.

В свою очередь Эрдоган отметил, в течение 2018 года более одного миллиона украинцев посетило Турцию по ID-картам.

1 ноября Украина открыла пятое консульство в Австрии - в австрийском городе Клагенфурт в федеральной земле Каринтия.

 

Агентство Телевидения Новости

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