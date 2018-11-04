В Анталье открывают консульство Украины
Сегодня, 4 ноября, президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откроют консульство Украины в Анталье.
Об этом накануне заявил глава украинского государства в ходе совместной пресс-конференции с турецким президентом в Стамбуле.
"Завтра мы посетим предприятия оборонного комплекса, откроем консульство в Анталье, которое улучшит консульское обслуживание украинских граждан, как приехавших на отдых, так и постоянно находящихся в Турции", - сказал Порошенко.
В свою очередь Эрдоган отметил, в течение 2018 года более одного миллиона украинцев посетило Турцию по ID-картам.
1 ноября Украина открыла пятое консульство в Австрии - в австрийском городе Клагенфурт в федеральной земле Каринтия.