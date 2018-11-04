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Три нокдауна и технический нокаут. Рефери остановил избиение в чемпионском бою

Три нокдауна и технический нокаут. Рефери остановил избиение в чемпионском бою

В Эль-Пасо (штат Техас, США) состоялся зрелищный бой за титул чемпиона мира по весии WBC в первом легком весе обладателем пояса мексиканцем Мигелем Берчельтом и претендентом - также мексиканцем Мигелем Романом.

Соперники устроили жесткую рубку, в которой более искуешнным оказался Берчельт. За 30 секунд до конца 6-го раунда от отправил Романа в тяжелый нокдаун, после которого Роман удивительным образом сумел подняться и продолжить бой. До окончания 6-го раунда он побывал еще в одном нокдауне. И еще в одном - в 7-м раунде.

Роман все равно продолжал биться и встретил свое поражение на ногах. В концовке 9-го раунда этот боксер уже был не в состоянии сопротивляться, пропуская удар за ударом. Вмешался рефери и остановил бой, присудив Берчельту победу техническим нокаутом.

Ниже - видеофайлы с моментом остановки этого боя, а также весь поединок целиком.


Агентство Телевидения Новости

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