Умерла Екатерина Гандзюк

«Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации», — сказано на странице «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

Информацию о смерти Гандзюк подтверждают источники «Украинской правды». «Громадське» ссылается на знакомых Екатерины и волонтёра Романа Синицина. Также эту информацию подтвердил юрист Маси Найем.

«Это так. Просьба быть максимально сдержанными. Детали не спрашивайте и не звоните. Очень важно поддержать родных», — написал он в Facebook.

В июле Екатерину Гандзюк облили кислотой. Активистка, советница мэра Херсона получила около 40% ожогов тела и с тех пор находилась в реанимации. В сентябре этого года она записала видеообращение, в котором перечислила фамилии активистов, ставших жертвами нападений в Украине.

«Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока самых активных из нас убивают и калечат?» — обращалась Гандзюк.

27 сентября по всей Украине, в том числе в Харькове, прошли акции в поддержку общественников, с требованием к правоохранительным органам расследовать нападения на активистов.

Вскоре после нападения на Гандзюк правоохранители задержали человека, который, как выяснилось позже, не был причастен к преступлению. На данный момент по делу Гандзюк подозреваются пятеро людей, большинство из них принимали участие в антитеррористической операции на Донбассе. По данным «Би-би-си», 23 августа суд взял под стражу пятого подозреваемого. Мотивы нападения полиция не указывала.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины