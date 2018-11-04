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Зозуля забил бисиклетой в матче Первой лиги чемпионата Испании

Зозуля забил бисиклетой в матче Первой лиги чемпионата Испании

Украинский футболист Роман Зозуля, выступающий в испанской Сегунде (аналог украинской Первой лиги) за "Альбасете", отличился голом-красавцем в поединке против "Химнастики" из Таррагоны.

На 21-й минуте матча Зозуля пробил через себя - бисиклетой, и поразил ворота "Химнастики". Этот гол установил, как оказалось, окончательный итог поединка - 2:0 в пользу "Альбасете".

Ниже, в видеобзоре матча, гол Зозули на 20-й секунде.


Агентство Телевидения Новости

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