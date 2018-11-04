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Футболист сборной Украины рассек бровь и получил гематому под глазом в матче чемпионата Бельгии

Футболист сборной Украины рассек бровь и получил гематому под глазом в матче чемпионата Бельгии

Матч чемпионата Бельгии по футболу между "Гентом" и "Кортрейком" вышел голевым и травматичным для украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука.

Во-первых, Яремчук сделал в этом поединке голевой дубль, чем способствовал победе "Гента" - 3:1. Яремчук в первій раз забил головой, когда его команда проигрывла 0:1, во второй, вновь головой, он усатновил окончательный итог - 3:1. Ниже в видеообзоре матча есть оба гола Яремчука.

Во вторых, Роман получил травму - ему разбили лицо. Пришлось накладывать швы на бровь, а под глазом у футболиста сборной Украины появилась гематома.


Агентство Телевидения Новости

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