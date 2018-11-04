Бразильский футболист дисквалифицирован за почесывание во время исполнения гимна Китая

Бразильский нападающий китайской команды "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли без должного почтения повел себя во время исполнения гимна Китая перед матчем против команды "Шанхай СИПГ".

В то время, когда звучал китаейский гимн, бразилец почесал ухо и подбородок.

В Китайской федерации футбола поведение Тарделли было расценено неуважительным к национальным символам Китая, и бразилец был дисквалиицирован на один матч.





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