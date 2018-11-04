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За сутки на Харьковщине выявили более двух десятков нетрезвых водителей за рулем

За сутки на Харьковщине выявили более двух десятков нетрезвых водителей за рулем

За минувшие сутки на Харьковщине правоохранители выявили 21 нетрезвого водителя за рулем транспортных средств.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По всем выявленным фактам правоохранители составили 21 административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции)  Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всего, по данным полиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 50 ДТП.

В результате аварий пострадали девять человек, два человека погибли.

 

Агентство Телевидения Новости

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