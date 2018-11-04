За сутки на Харьковщине выявили более двух десятков нетрезвых водителей за рулем

За минувшие сутки на Харьковщине правоохранители выявили 21 нетрезвого водителя за рулем транспортных средств.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По всем выявленным фактам правоохранители составили 21 административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всего, по данным полиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 50 ДТП.

В результате аварий пострадали девять человек, два человека погибли.

Агентство Телевидения Новости