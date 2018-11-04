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Умерла херсонская активистка Гандзюк, которую облили кислотой летом

Умерла херсонская активистка Гандзюк, которую облили кислотой летом

Чиновница Херсонского городского совета, общественная активистка Екатерина Гандзюк, на которую в июле было совершено покушение, скончалась в больнице сегодня, 4 ноября.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Херсонского горсовета Инна Зеленая. Гандзюк умерла в возрасте 33 лет.

Позже СМИ назвали причину смерти Катерины Гандзюк.

По предварительным данным источников, у нее оборвался тромб.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк.

Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек.

В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов.

Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

 

Агентство Телевидения Новости

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