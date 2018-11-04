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В Изюм прибыла икона Богородицы «Всецарица»

В Изюм прибыла икона Богородицы «Всецарица»

3 ноября в Изюм прибыл Чудотворный образ Божией Матери «Всецарица».

В праздник Казанской иконы Божией Матери правящий архиерей и духовенство торжественно встретили чудотворный образ.

Об этом сообщает пресс-служба Изюмской епархии УПЦ.

После встречи митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе.

По окончании богослужения митрополит Черниговский и Новгород-Сиверский Амросий с архипастырями и духовеством совершили славление у чудотворного образа Божией Матери «Песчанская».

Агентство Телевидения Новости

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