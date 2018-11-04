На Харьковщине проверили качество питьевой воды

За 9 месяцев 2018 года из источников централизованного водоснабжения и сетей водопроводов, обеспечивающих питьевой водой населения Харьков и Харьковскую область, специалисты исследовали 6712 проб воды по санитарно-химическим показателям.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По результатам исследований, 20,3% из отобранных на анализ проб не отвечали требованиям санитарно-эпидемиологическим нормам.

Превышение среднего по области показателя удельного веса нестандартных проб наблюдается в Близнюковском, Золочевском, Двуречанском, Сахновщинском, Печенежском, Змиевском, Лозовском, Боровском, Дергачевском, Богодуховском, Первомайском, Шевченковском, Изюмском районах, а также в Люботине и Лозовой.

В исследованных пробах воды специалисты Лабцентра выявили превышения нормативных показателей по цветности, мутности, запаха, привкуса, окисляемости, общей жесткости, содержанию железа, аммиака, нитратов, сульфатов, хлоридов, сухого остатка, кремния, фтора.

По микробиологическим показателям из 8433 исследованных проб воды централизованного водоснабжения 8,4% не соответствуют нормативам.

Наибольшие отклонения от нормы зарегистрированы в Лозовском, Сахновщинском, Близнюковском, Купянском, Боровском, Печенежском, Балаклейском, Двуречанском, Нововодолажском, Зачепиловском, Изюмском, Чугуевском районах и городах Лозовая и Люботин.

В Харькове были исследованы 758 проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям.

В 6,5% из них установлено превышение предельно допустимых уровней цветности в 1,1-1,3 раза, мутности в 1,4 2,0 раза, окисляемости в 1,2-1,5 раз, содержания кремния в 1,4-2,1 раза, железа в 1,1-1,7 раз, сульфатов - 1,1 раза.

Все пробы питьевой воды из сетей централизованного водоснабжения населения в Харькове и области специалисты исследовали также на вирусологические и паразитологические показатели.

Все они соответстовали требованиям санитарно-гигиенических норм.

Агентство Телевидения Новости