В Харькове потребовали расследования нападений на активистов

Среди участников акции — представители общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр», «Национального корпуса».

Акция с требованием установления заказчиков преступления проходит сегодня в Киеве под зданием МВД.

Сегодня днём стало известно о смерти активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. В июле этого года её облили кислотой, она получила около 40% ожогов тела и с тех пор находилась в реанимации.

В связи со смертью Гандзюк полиция переквалифицировала уголовное производство на законченное преступление — «умышленное убийство из корыстных мотивов, совершённое с особой жестокостью, по заказу, по предварительному сговору группой лиц», сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По подозрению в покушении на убийство задержаны пятеро людей.

«Что касается организатора и исполнителей — свою работу полиция выполнила. В то же время хочу напомнить, что по инициативе Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины расследует уголовное производство и работает над установлением заказчика этого подлого нападения», — прокомментировал Князев в Facebook.

Двое задержанных находятся под стражей, уточнила спикер Генпрокурора Лариса Сарган. «Остальным в связи с сотрудничеством со следствием суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — написала Сарган в Facebook.

По её словам, в рамках дела допрошено 367 человек, назначено и проведено 21 экспертизу, проведено 9 обысков и 26 осмотров.

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