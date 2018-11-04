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В Коломакском районе на 3-летнего ребенка упал телевизор: девочка в больнице

В Коломакском районе на 3-летнего ребенка упал телевизор: девочка в больнице

2 ноября в 18 часов 32 минуты медикам скорой помощи поступил вызов в Коломак Харьковской области к 3-летней девочке по поводу травмы головы.

Как сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф, со слов матери  было известно, что дома на ребенка упал телевизор.

После осмотра девочки установлен предварительный диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом костей носа, гематома лба.

Пострадавшего ребенка бригада медиков скорой помощи срочно госпитализировала в ближайший стационар - Валковскую центральную районную больницу.

Учитывая тяжелое состояние девочки, врачи стационара приняли решение о перевозке ребенка в специализированную больницу Харькова.

В харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи пострадавшую девочку доставила реанимационная детская бригада.

 

Агентство Телевидения Новости

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