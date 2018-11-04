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Из одежды только гольфы и кроссовки. Голая женщина на мужском футбольном матче

Из одежды только гольфы и кроссовки. Голая женщина на мужском футбольном матче

Матч второго дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу между клубами «Рингсбургс Бойс» и «Амстердам» имел свою изюминку. Точнее - клубничку.

Во время игры на поле выбежала женщина с флагом, одетая в гольфы и кроссовки.

Дама пробежалась по полю, да попыталась во время пробежки пристроиться к одному из футболистов.

Никто из стюардов не стал мешать забегу.

Удовлетворив свою потребность побегать голышом среди футболистов, женщина занялась чем-то иным, а прерванный матч продожился.

Ниже - отретушированное видео вышеописанного. Впрочем, желающие могут отыскать в Интернете этот же забег без какой-либо цензуры с демонстрацией всех прелестей бегуньи.


Агентство Телевидения Новости

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