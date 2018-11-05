Задушена и изнасилована. В Бабаях обсуждают убийство 15-летней Алисы Онищук

В поселке Бабаи, где жила Алиса Онищук вместе с мамой и младшей сестрой, напуганы страшным известием. Семью Онищук здесь мало кто знал, говорят, что они арендовали дом, жили тихо, ни с кем не общались. Мама одна воспитывала двоих девочек. Старшая - Алиса, ходила в школу в соседнее село, в Покотиловку, а в этом году стала студенткой строительного колледжа Харькове.

В пятницу, 2 ноября, она в 7.30 вышла из дома и пошла на железнодорожную станцию, чтобы успеть на занятия. 3 ноября ее изуродованное тело нашли в лесополосе

Елена Благая, жительница села Бабаи

Ну, я не знаю, кто это, что это. Говорят, вроде должна была пойти в училище, но не дошла… В шоке все, конечно, и очень страшно, вот за детьми ходим в школу, потому что средь бела дня все-таки…

Марина Бабенко, местная активистка Бабаев, показывает примерную дорогу, по которой шла девочка. Чтобы срезать путь, местные идут через лес на станцию. Как только начинает темнеть, здесь становится очень жутко, говорит Марина: света нет, бегают бездомные собаки. Но было утро, и, скорее всего, девочка спешила. Как ей рассказала мама - через несколько часов она шла той же дорогой и нашла кроссовок Алисы, затем поехала в колледж, но на занятиях ее дочь никто не видел

Марина Бабенко, активистка

Она так сказала, что она пошла по следам, она ехала в город, остановилась и увидела кроссовочек, покрутила в руках, далее она обратилась в милицию.

Полиция третьи сутки прочесывает место убийства. Работает сразу несколько групп. Уже есть фоторобот преступника. Как рассказала пресс-офицер Виктория Зиновьева, у ребенка исчез рюкзак, в котором был паспорт, телефон и личные вещи. Когда ее нашли, она была одета

Виктория Зиновьева, пресс офицер харьковского отдела полиции

За висновками експертів, дівчинку зґвалтували та задушили. На даний час слідчі проводять досудове розслідування за кількома статтями кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вчинення таких злочинів - 15 років позбавлення волі.

Андрей Резуненко помогает маме Алисы справиться с бедой. По словам Андрея, в группах в соцсети жители Бабаев и Покотиловки активно обсуждают версию возвращения так называемого Покотиловского маньяка, который в конце 90-х годов убивал и насиловал женщин. Однако сам Андрей с убийством Алисы эти слухи не связывает, впрочем, как и с ритуальными мотивами

Андрей Резуненко, активист

Были события, если вы знаете, в 88 году была совершена серия убийств, их более десяти и первое произошло 25 ноября 1988 года. И после этого были еще убийства. И тогда говорят, что этого человека нашли. Странно, что это было ровно 30 лет назад с этих событий

Жители Бабаев собрали деньги для захоронения Алисы Онищук.

Родные решили, что хоронить девочку будут в Богодухове, где живет большинство их родственников.





Агентство Телевидения Новости