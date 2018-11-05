Батюшку, устроившего на автомобиле погром на кладбище, ранее штрафовали за вождение в нетрезвом виде

Вот здесь, вот здесь передок машины был. Он висел на этом стуле

Сергей Саакян - автор видео, на котором «Тойота» крушит надгробия и кресты. Сергей Саакян работает на кладбище.

В тот день он как раз был в мастерской, когда услышал грохот, рассказывает мужчина.

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На крики Сергея из-за руля вышел водитель в рясе. Оказалось, его хорошо здесь знают. Это батюшка из местной церкви, он постоянно отпевает здесь умерших. Чтобы водитель не наделал еще бед, мужчина вместе с напарником снял с аккумулятора автомобиля клеммы. Но через несколько минут снова услышал грохот. Сергей уверен в тот день батюшка был нетрезв.

Сергей Саакян, работник кладбища №14

Он даже не осознавал, что он натворил, что он наделал, просто. Он пытался с директором договориться, «давайте, я договорюсь, давайте за 2-3 дня все восстановим».

У Виктории Рудик под колеса водителя в рясе попали могилы ее мужа и его родителей. Женщина не может прийти в себя от увиденного, тем более что хорошо знает виновника.

Виктория Рудик, пострадавшая

6 лет назад я 6 тысяч гривен отдавала за памятник, за установку. Это тогда были большие деньги. Это ж был доллар 8 тогда, а сейчас? Слов нет, я постоянно хожу в эту церковь, все время с ним общаюсь, разговариваю. Это батюшка, которому мы верим, мы доверяем, мы ждем от них спасения, как можно нажираться, упиться? Так глумиться над могилами?

Протоиерей Михаил является священнослужителем Александровского храма на ХТЗ. В церкви о нем говорят хорошо. Надеются, удастся во всем разобраться, и добавляют еще одну версию произошедшего.

Отец Сергий Кит, протоиерей храма Священномученика Александра

Может, микроинсульт был. То, как он въехал, было неосторожно. Он как будто потерял совсем.

И, как матушка говорит, он просто оказался там, он не знал, где он оказался. Среди этих могилок.

Следующий день после происшествия отец Михаил провел в епархии. После признался журналистам - беседа была тяжелой.

По словам священника, он ехал отпевать умершего. И не справился с управлением из-за неизвестного, который преградил ему дорогу. Дальнейшие действия он объясняет стрессом. И уверяет - был трезв.

Отец Михаил, протоиерей храма Священномученика Александра

Я человек, видите, уже немолодой, и когда я пытался выйти из этих могилок, об этом, конечно, я не думал, но кто был в такой ситуации, тот понимает. С родственниками, которым я нанес ущерб и их родным и близким покойным, я уже связываюсь, уже с многими связался, буду и дальше связываться и обязуюсь эти могилки восстановить.

Как стало известно, два года назад отец Михаил уже был оштрафован за пьяное вождение.

На этот раз результаты экспертизы показали отсутствие алкоголя в крови.

Впрочем, анализ батюшка сдавал уже вечером - в наркологическом центре, отказавшись пройти проверку на драгере прямо на месте происшествия.

Сейчас полицией открыто уголовное производство по статье – надругательство над могилами. Свою оценку действиям священника даст и епархия.





Агентство Телевидения Новости