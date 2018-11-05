На Салтовке девочку сбила маршрутка

Сегодня днем в 15-00 на пересечении улиц Гвардейцев Широнинцев и Василия Стуса автобус 206 маршрута сбил вышедшую на проезжую часть девочку.

По информации пресс-службы патрульной полиции, пострадавшая с места аварии была доставлена в больницу. Возраст и состояние

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд произошел на пешеходном переходе. Возраст пострадавшей устанавливается. Трвмы у девочки не тяжелые - ушибы.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости