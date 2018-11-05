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Сегодня 21:06
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На Салтовке девочку сбила маршрутка

На Салтовке девочку сбила маршрутка

Сегодня днем в 15-00 на пересечении улиц Гвардейцев Широнинцев и Василия Стуса автобус 206 маршрута сбил вышедшую на проезжую часть девочку.

По информации пресс-службы патрульной полиции, пострадавшая с места аварии была доставлена в больницу. Возраст и состояние 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд произошел на пешеходном переходе. Возраст пострадавшей устанавливается. Трвмы у девочки не тяжелые - ушибы.

На месте работала следственно-оперативная группа.  

Агентство Телевидения Новости

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