Постоянный шум повышает риск развития инфарктов и инсультов – ученые

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля заявили о том, что постоянное воздействие шума, например, проживание возле трассы или аэропорта, связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, поскольку активирует участок мозга, ответственный за реакцию на стресс, сообщает MediicalXpress.

В ходе исследования ученые изучили данные 499 человек, средний возраст которых составил 56 лет. Добровольцам была проведена позитронно-эмиссионная и компьютерная томография мозга и кровеносных сосудов.

Кроме того, исследователи измерили уровень шума рядом с местом постоянного проживания добровольцев. Также ученые определили активность миндалевидного тела – области мозга, которая участвует в регуляции стресса и эмоциональных реакциях.

На начальном этапе ни у одного из участников не было зафиксировано сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

В течение последующих пяти лет у 40 из них случился инфаркт или инсульт. Исследователи установили, что у тех, кто жил в условиях повышенного шумового загрязнения, активность миндалевидного тела и уровень воспаления артерий были выше.

Кроме того, риск возникновения инфаркта или инсульта у таких людей был в три раза выше, чем у тех, кто жил в более спокойной обстановке. Этот риск сохранялся даже после того, как ученые отбросили другие факторы, повышающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, например, загрязнение воздуха, диабет, курение или высокий уровень холестерина.

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