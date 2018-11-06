Кернес поручил подать тепло во все жилые дома Харькова до конца рабочей недели

Запуск системы отопления обсуждали сегодня на совещании городского головы Геннадия Кернеса с представителями КП «ХТС» и других коммунальных служб.

По информации «Теплосетей», тепло подаётся в 94% жилых домов Харькова. Также подключены почти все объекты социально-культурной сферы — кроме одного детсада и школы, где ремонтируют сети.

«Геннадий Кернес в категоричной форме поручил завершить подачу тепла во все жилые дома до конца этой рабочей недели, а после этого в кратчайшие сроки обеспечить и горячее водоснабжение во всех районах города», — подвели итоги совещания в пресс-службе Харьковского горсовета.

В этом году в Харьковском горсовете распорядились начать отопительный сезон 15 октября. Традиционно вначале отопление включали в школах, детсадах и больницах, затем — в жилых домах. Все дома в разных районах города разбили на пять очередей без конкретных дат — как объяснили коммунальщики, подача тепла зависит от погоды.

16 октября гендиректор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев говорил, что жилые дома начнут подключать в течение нескольких дней, и процесс займёт порядка двух недель.

17 октября на сессии горсовета «Харьковским теплосетям» выделили 70 миллионов гривен, чтобы «своевременно и качественно» начать отопительный сезон в городе.

30 октября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов КП «Харьковские тепловые сети» на отопление и горячую воду.

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