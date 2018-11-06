В Харькове за разбой и угон авто двое мужчин отправились за решетку

В Московском районном суде осудили 32- и 34-летних мужчин за разбойное нападение и незаконное завладение транспортным средством (ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В феврале прошлого года ночью они пришли в квартиру 33-летнего харьковчанина. Злоумышленники позвонили в дверь и представились полицейскими.

Когда хозяин открыл дверь, разбойники ударили его и, скрутив ему руки, связали удлинителем.

Затем злоумышленники накрыли потерпевшего одеялом, приставили к животу отвертку и начали выспрашивать, где он прячет материальные ценности.

Таким образом мужчины хотели вернуть средства, которые потерпевший якобы задолжал одному из нападавших выполненные строительные работы.

Чтобы бывший работодатель не узнал их, они надели медицинские маски.

Из дома потерпевшего нападавшие забрали 16 тысяч гривен и технику на сумму свыше 70 тысяч гривен. Кроме того, злоумышленники забрали ключи от автомобиля ВАЗ, на котором и уехали с места преступления.

Позже один из нападавших на угнанной машине пытался выехать в Черниговскую область, однако по дороге его остановили и задержали правоохранители.

Суд приговорил злоумышленников к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости