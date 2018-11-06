Марина Ярославская привезла в Харьков «звезду» мирового уровня

"Звезду" мирового масштаба, визажиста Сердара Камбарова, в Харьков привезла жена владельца и президента группы DCH Александра Ярославского - экс-вице-королева Харькова Марина Ярославская. В стенах Premier Palace в ожидании мастер-класса make up на трех известных моделях, включая и самого организатора, собрались не только украинские, но и зарубежные селебрити.

Марина Ярославская, организатор мастер-класса

Для меня это, наверное, очень ценно - в Харькове развивать людей. То есть, кому что-то интересно, они могут прямо в родном городе что-то сделать, то есть для меня - раньше если бы я ходила на какие-то мастер-классы именно в Харькове, мне это было более приятно, чем куда-то ехать.

Марина Ярославская рассказывает, что это ее организаторский дебют, поэтому вслед за этим мастер-классом уже рассматриваются другие темы, форматы и спикеры с мировым именем. Ярославский же уверяет, что будет поддерживать жену и дальше в ее благородной цели.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

Когда человек занят чем-то серьёзным, надо всегда поддерживать эту инициативу. Тем более, это событие как-то разбавило все эти наши экономические мероприятия. Ну и после Евро-2012 у нас не было таких событий, которые могли бы отвлечь людей от экономики, от политики.

Средства от продажи билетов как этого мероприятия, так и из следующих Марина Ярославская планирует направить на благотворительность, а именно: на обучение детей Харькова.

Агентство Телевидения Новости