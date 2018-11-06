Бывший футболист харьковского "Металлиста" забил за "Сан-Паулу" и отдал честь новому президенту Бразилии

Бразилец Диего Соуза, игравший с 2013 по 2015 годы за харьковский "Металлист", ныне выступает на родине за "Сан-Паулу" и имеет определенные политические взгляды, которые отрекламировал после забитого гола.

"Сан-Паулу" играл в матче чемпионата Бразилии против "Фламенго". Диего Соуза открыл счет в этом поединке на 8-й минуте. После чего он приложил руку к голове, отдав честь и изобразив пальцами пистолет.

Так Диего Соуза выразил свою оценку победе бывшего военного Жаира Болсонару в выборах президента Бразилии.

Следует еще отметить, что к голу Диего Соузы привела атака, которая началась с бисеклеты в центре поля. Сам же матч завершился вничью - 2:2.





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