Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 7 ноября, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных магистралях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Московский, 300 (п. №8, стояк) до 20:00 08.11.18 г.

Киевский район:

ул. Гоголя, 5, 13, ул. Потебни, 18 ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Метростроителей, 20 (стояк), ул. Академика Проскуры, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 07.11.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в (п. №1, стояк), ул. Познанская, 8-б (стояк) до 20:00 07.11.18 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 8 (п. №6, стояк), пр. Героев Сталинграда, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 07.11.18 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк) до 20:00 07.11.18 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 73 (п. №2, стояк) до 17:00 07.11.18 г.; ул. Клочковская, 342, 344, ул. Отакара Яроша, 61 (п. №7, стояк), ул. Балакирева, 25 до 20:00 07.11.18 г.; ул. 23 Августа, 42 (п. №4, стояк), пр. Победы, 52-а (п. №2, стояк) до 20:00 08.11.18 г.

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