"Гадкий утенок" как пример буллинга. Известные спортсмены и блогеры рассказали школьникам о борьбе с травлей

Лекцию о борьбе с травлей в школе писательница Анна Гин начинает с отрывка из сказки "Гадкий утенок". Это, говорит она, классический пример буллинга, когда главного героя унижают и обижают лишь за то, что он отличается от остальных. Анна рассказывает. в свои школьные годы тоже становилась объектом злых шуток, но вскоре научилась реашть конфликты. Как именно - пришла рассказать нынешним школьникам.

Анна Гин, писательница:

Чем мы отличаемся от животных? - Словом. Нам дана возможность говорить, объясняться, рассказывать друг другу о том, что мы чувствуем, что нравится, не нравится. Я пытаюсь научить ребят заменять - "Ты дурак" на "Этот поступок мне не понравился". Колоссальная разница, которая будет иметь продолжение в будущей жизни и снимет огромное количество конфликтов.

Школьники рассказывают, даже если сами не были объектами травли, то неоднократно становились свидетелями. Уверены, чтобы не допустить серьезных последствий таких конфликтов, можно выйти из ситуации с иронией.

Мария Дёмина, ученица школы №62

Ну мне даже мама, когда я просто говорю про это, она тоже говорит, что и нам сегодня говорят - надо отшучиваться. И во всех ситуациях, когда тебе грустно, когда тебя травят, реально надо шутить чтобы не бояться, мы все разные и в этом нет ничего страшного.

Поделиться своими исторями и рассказать о способах решения конфликтов пришли и спрортсмены, что занимаются воркаутом - тренировками на уличных площадках. Уже в школу номер 132. Говорят, главное - не скрывать проблемы, а рассказывать о ней близким и пытаться решить её вместе.

Иван Крыленко, стрит-воркаутер:

Ребята должны понимать, что если кто-то хочет пытаться самоутвердиться за счет кого-то другого, жизнь - это бумеранг, это обязательно вернется и мы должны показать. Прежде всего, своим примером, что этого не должно быть, что ребята. Если появляются конфликтные ситуации их нужно решать, общаться и ни в коем случае не замыкаться в себе, потому что это может чревато повлиять в дальнейшем.

Никита Ямпольський, ученик школы номер 132:

Надо с первых классов развивать у учеников уважение друг к другу и солидарность, чтобы дружили, общались и чтобы не возникали друг к другу всякие вопросы и оскорбления.

Школьный психолог Наталия Рянская подчеркивает, о борьбе с так называемым буллингом рассказывают и детям на уроках, и затем - родителям. В зоне наибольшего риска - "новички" в классе, которые перешли из другой школы. а также ученики - подростки. Травля, говорят специалисты, может настолько сломать психику ребенка, что это аукнется уже во взрослом возрасте, поэтому конфликты необходимо решать уже на начальных стадиях.

Наталия Рянская, школьный психолог:

Сначала выяснить, причину конфликта, возможно, ребенок сам является провокатором того, что происходит, поэтому здесь нужно отнестись объективно к тому, что происходит. Естесственно, поддержка, и при согласии ребенка, конечно, можно встретиться с родителями и более подробно выяснить - в чем же причина.

Чтобы бороться с буллингом уже на законодательном уровне в Верховной Раде в первом чтении приняли соответствующий законопроект. Он предусматривает появление в Кодексе об административных правонарушениях наказания за любое проявление агрессии относительно других людей и назначение штрафа за травлю.





Агентство Телевидения Новости