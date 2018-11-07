Потрясающая реакция теннисного судьи на вышке

После крайне неудачного удара теннисиста судья на вышке прявил себя, словно профессиональный кэтчер. Кэтчер - это бейсболист обороняющейся команды, который принимает мяч.

Теннеисный судья, проявив потрясающую реакцию, намертво зафиксировал мяч, полетевший в его направлении во время матча казаха Александра Бублика и француза Альбано Оливетти на теннисном турнире категории "Челленджер" в Германии.

Булик даже поинтересовался у рефери, не практикуется ли тот в бейсболе.





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