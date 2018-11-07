Дело о ДТП на Сумской: суд продлил обвиняемым меру пресечения

Киевский районный суд удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения. Во время выступления обвинители заявили: риски, что обвиняемые попытаются скрыться от следствия либо могут совершить другие преступления, достаточно высоки.

«На стадии досудебного разбирательства вы помните, как себя вел один из обвиняемых. Мы до сих пор не знаем, где он жил до задержания, поэтому считаем, что риски сохраняются, и в настоящее время единственно возможной и справедливой мерой пресечения может быть для обоих обвиняемых лишь содержания под стражей без возможности внесения залога», — подчеркнула пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица просил изменить своему подзащитному меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а Геннадий Дронов заявил, что готов сдать загранпаспорт и водительские права — как подтверждение того, что не намерен скрываться от суда.

С такой же просьбой обратился и защитник водителя Lexus Алёны Зайцевой Евгений Мельниченко. Он передал суду документы, где, по его словам, говорится, что Зайцевой нужна помощь врачей, которых нет в следственном изоляторе.

Дело по сути сегодня не рассматривалось. В начале заседания адвокат Сергей Перепелица попросил суд дать ему время, чтобы ознакомиться с результатами дополнительной экспертизы. Документы передали в суд 1 ноября.

Следующее заседание по делу о ДТП на Сумской назначали на 13 ноября.

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