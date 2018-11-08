До конца недели во всех харьковских домах будет тепло - ХТС

Еще 68 жилых домов были подключены к теплоснабжению в Харькове 7 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на диспетчерскую КП «Харьковские тепловые сети».

По информации тепловиков, по состоянию на 18:00 7 ноября, тепло начали подавать в 32 жилых дома в Киевском и в 36 - в Шевченковском районах.

Сейчас в этих двух районах к теплоснабжению не подключено еще 66 домов. При этом, в ХТС отметили, что сегодня на места, где произошли порывы на теплосетях, выйдут дополнительные ремонтные бригады, и в течение двух дней отопление включат во всех жилых домах города.

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