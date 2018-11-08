За сутки на Харьковщине поймали 8 пьяных водителей

В результате аварий пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

По информации полицейских, а минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 425 постановлений за нарушение ПДД.

Кроме того, за управление в нетрезвом виде составлено 8 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУоАП.

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