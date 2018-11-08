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На Харьковщине курение едва не стоило людям жизни

На Харьковщине курение едва не стоило людям жизни

За прошедшие сутки  неосторожность при обращении с огнем при курении привела к двум пожарам на Харьковщине. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. 

По информации спасателей, первый пожар случился вчера днем, 7 ноября, в частном доме на ул. Гагарина, 8 в селе Зеленый Колодец Чугуевского района. Там горели домашние вещи и кровать на площади 10 кв.метров. В 14:24 возгорание было полностью ликвидировано. К счастью, никто из людей не пострадал.

Второй пожар произошел в 16:27 в частном доме на улице Герасимовской, 32 в Харькове. Так, неосторожное обращение с сигаретой едва не стало причиной трагедии. Только благодаря оперативности спасателей, больная жительница дома, 1952 года рождения, осталась жива. Пожарные вытащили ее из задымленного дома. Пожар случился в одной из комнат, там горели домашние вещи на площади 10 кв.метров.

Спасатели локализовали огонь в 16:45, а в 17:06 полностью потушили его. 

Агентство Телевидения Новости

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