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Стрельба в США: погибли 11 человек, нападавший мёртв

Стрельба в США: погибли 11 человек, нападавший мёртвИнцидент произошёл около полуночи 7 ноября в городе Таузенд Оукс, неподалеку от Лос-Анджелеса, сообщает Би-би-си. По предварительным данным, в местный бар, где проходила студенческая вечеринка с концертом, ворвался неизвестный. Он бросил дымовые гранаты, а затем открыл огонь.

В момент нападения в баре было около 200 человек. В результате стрельбы погибли девятеро посетителей, кассир и охранник, а также полицейский из управления шерифа округа Вентура. Количество пострадавших ещё уточняется. На месте помощь понадобилась как минимум десятерым. 

Очевидцы рассказывали, что часть посетителей пыталась выбраться из бара, разбивая окна стульями. Другие прятались внутри.

Когда полицейские смогли попасть в бар, они нашли нападавшего мертвым. Правоохранители не исключают, что он мог покончить с собой, но однозначно утверждать пока не готовы.

По информации The Daily Mail, на стрелке была чёрная одежда, бейсболка и тёмные очки. Нижнюю часть лица закрывала маска.

Имя нападавшего пока не назвали. О возможных мотивах тоже не сообщается.

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