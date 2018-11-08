Смертельное ДТП в Солоницевке: водителю избирают меру пресечения

Сейчас в Киевском райсуде Харькова выбирают меру водителю "Lexus", который насмерть сбил двоих мужчин в пгт. Солоницевка.

Об этом сообщает корреспондент АТН из зала суда.

Прокуратура настаивает на содержании под стражей. Отметим также, что в зал суда задержанный приехал в инвалидном кресле.

Напомним, что трагедия произошла вечером 5 ноября в Солоницевке. 43-летний водитель автомобиля «Lexus» сбил 31-летнего и 43-летнего мужчин, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм пешеходы погибли на месте.

По результатам экспертизы, водитель оказался трезвым. Сведения об аварии внесены в ЕРДР по ст 286 УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком до трех лет.

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