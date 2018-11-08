Усик и Беллью провели предматчевую пресс-конференцию, дуэль взглядов и слегка подурачились

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец Александр Усик и британец Тони Беллью почти вплотную подошли к бою.

Сегодня в английском Манчестере состоялась их совместная пресс-конференция.

На ней Беллью назвал самым большим вызовом в своей жизни предстоящий бой против Усика.

Усик, в свою очередь, назвал Белью "очень опасныи и злющим парнем". При этом украинский боксер сказал, что сам он доволен, находясь в Англии, словно ребенок, получивший киндер-сюрприз.

По завершении пресс-конфернции боксеры стали позировать - Беллью с пустыми руками, Усик - со всеми своими чемпионскими поясами. В какой-то момент британец прикрыл себе рот и нос. Украинец подуграл, натанув на голову и глаза капюшон.

И, наконец, прошла дуэль взглядов, которую Усик предложил завершить, сказав по-английски: "Один, два, три".





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