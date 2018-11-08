Растаможка "евроблях" по-новому: ВР приняла закон

Верховная Рада приняла закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщает Униан.

За принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487) во втором чтении проголосовали 250 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Также будет существовать граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Кроме того, предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто, если она будет произведена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона. Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.

Льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто увеличился до 90 календарных дней со дня вступления в силу закона.

Агентство Телевидения Новости