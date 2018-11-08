Проблемы с теплом в Харькове: все жилые дома обещают подключить до 10 ноября

14 градусов тепла - это температура в квартире харьковчанки Людмилы Мирошниковой, которая живет в доме про проспекту Победы. Её маленькой дочери 4 месяца, поэтому чтобы ребенок не заболел из-за сырости и холода, постоянно включают обогреватель в детской комнате. Поэтому и квитанции, говорит Людмила, придут с огромными суммами.

Людмила Мирошникова, мама:

Гораздо, как могу сказать, что если по электроэнергии у нас было – У нас электрический дом – Так было 500 киловатт, то около 1000-1200 будет киловатт. – И сколько это по деньгам получается? – Ой, ну около 1700 только за свет. – А было? – 600.

Прохладно пока дома также у жителей дома по проспекту Людвига Свободы, 58. Люди говорят, похожая ситуация была и в прошлом году, поэтому утеплили помещение..

Татьяна Івановна, пенсионерка:

Ой, это хорошо, что летом мы не платим за отопление. А так, у нас стенка утепление вышло 6 000. И пленка 400 гривен, ну где-то 6500 тысяч ушло. Да, это с пенсии вот то, что мы собрали за лето, вот всё мы отдали на утепление.

А вот в этом году люди в течение недели постоянно обрывали телефон горячей линии тепловиков, и, наконец, отопление появилось накануне. Но батареи, говорят люди, еле теплые.

Татьяна Васильевна, пенсионерка:

Ну, можна сказать, что его почти его нет: еле-еле, вот просто одна труба, которая идет она тепленькая, а вот эти пластиночки холодные. Просто тепла от них почти нет.

Киевский и Шевченковский - на данный момент самые проблемные районы Харькова по подаче тепла, подчеркивают в горсовете. ТЭЦ-5, от которой зависят жилые дома в этих точках города, до сих пор работает не на полную мощность.

Юрий Сидоренко, дир. Деп. по вопросам информации и связям с общественностью горсовета:

ТЭЦ-5 не работала с 29 мая текущего года до 12 октября. Поскольку они сами себе устанавливают графики работы, на сегодняшний день она еще не вышла на необходимые мощности. И тут надо иметь ввиду, что те 5 месяцев, которые ТЭЦ-5 не работала, трубы в которых должна была быть вода, были пустые и когда она начала подавать тепло. Возникли некоторые проблемы, дефектации.

По данным мэрии, сейчас тепло подается в 98 процентов жилого фонда города. Ежедневно подключают около 70 домов. Завершить все работы тепловики обещают до 10 ноября, уверяют, что работают круглосуточно. Цифры в квитанциях, говорят представители горсовета, будут зависеть от даты, когда батареи в домах горожан стали горячими. Тем, у кого отопление резко пропало из-за дефектов труб уже после того, как дом комунальщики к системе подключили, это тоже учтут в платежках, обещают чиновники.

Юрий Сидоренко, дир. Деп. по вопросам информации и связям с общественностью горсовета:

ТЭЦ-5 фактически поставляет теплоноситель для всего города, от неё будут заполнены практически все трубы, даже в летний период. Когда летом они стоят пустые, они ржавеют, ну это понятно, 5 месяцев они стояли пустыми, пошла вода, пошел напор, где-то рвется, средств хватает. Опять же, в этих ситуациях, когда тепло дали, а потом отключили, вот эти дни отключения тоже не будут выставлены в счета.

44 километра - именно столько труб в этом году заменили тепловики за счет городского бюджета, за деньги КП "Харьковские тепловые сети" и кредиты, полученные от Европейских банков, отчитываются чиновники. Изношеность существенная - ранее об этом неоднократно говорили в КП "ХТС". Поэтому чиновники и коммунальщики анализируют ситуацию, и уже в ближайшее время будут решать - выделять ли дополнительно средства на ремонт сетей.

Агентство Телевидения Новости