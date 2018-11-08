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Родственники претензии не имеют. Окажется за решеткой человек, сбивший насмерть двух пешеходов?

Родственники претензии не имеют. Окажется за решеткой человек, сбивший насмерть двух пешеходов?

В зал суда Алексея Босенко, который насмерть сбил двух пешеходов, привозят на инвалидной коляске. Мужчина уверяет ему очень плохо не только физически, но и эмоционально. С журналистами подозреваемый общаться не желает

 

Алексей Босенко, подозреваемый: 

Можете нам розповісти свою версію? – Я не готовий, дуже важко – Це наслідки аварії? – Емоційний стан.

Сегодня в Киевском районном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения для Босенко. Трагедия с его участием произошла в Солоницевке. Тогда вечером он на пешеходном переходе насмерть сбил двух товарищей Игоря и Константина. В среду мужчин похоронили, а уже сегодня в зал суда пришли их родственники и заверили, претензий к водителю не имеют и не настаивают на его содержании под стражей на время следствия.

 

Вячеслав, брат погибшего Игоря: 

У мене претензій до нього немає. Я понімаю, що у така ситуація… Садить я його не хочу, більше у мене нема слов..

Алексей, родственник погибшего Константина: 

Ну,я считаю, что в этой ситуации… Она очень сложная… Я понимаю все прекрасно, что это была случайность я никаких не имею к нему плохих отношений, никакого зла не держу. Потому что эта ситуация, в которой может оказатися каждый.

Адвокат подозреваемого Рита Яременко указывает на плохое состояние здоровья своего подзащитного. И также просит суд не избирать меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Рита Яременко, адвокат А. Босенко: 

Після події Босенко Олексій Олексійович дуже себе погано почуває, тому що він переживає, він отримав стрес. На даний час із сердечним нападом він знаходиться на стаціонарному лікуванні у комунальному закладі охорони здоров'я 4-ій міській лікарні.

Прокурор в этом деле Игорь Омельченко, который, кстати, ведет и дело Елены Зайцевой, настаивал на мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

 

Игорь Омельченко, прокурор: 

Сьогодні нами подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу водію, який скоїв дорожньо-транспортну подію. У клопотанні ставиться питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 По состоянию на семь часов вечера, судебное заседание еще продолжалось, судья удалилась в совещательную комнату.

Агентство Телевидения Новости

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