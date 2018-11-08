Другое
Перейти к списку новостей
08.11.2018 23:15
Просмотров: 60

Избрана мера пресечения водителю Lexus, насмерть сбившему двоих пешеходов в Солоницевке

Избрана мера пресечения водителю Lexus, насмерть сбившему двоих пешеходов в Солоницевке

Содержание под стражей с альтернативой в виде залога в 140 тысяч гривен - такую меру пресечения избрал суд Киевского района мужчине, насмерть сбившему двоих пешеходов в пгт Солоницевка. 

Авария произошла вечером 5 ноября - в 18-30 на пешеходном переходе в Солоницевке автомобиль Lexus сбил двоих мужчин (31 и 43 года) , которые от полученных травм скончались на месте.

По результатам экспертизы, водитель был трезв. Сведения об аварии были внесены в ЕРДР по ст. 286 УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком до трех лет.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 