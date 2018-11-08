08.11.2018 23:15
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Избрана мера пресечения водителю Lexus, насмерть сбившему двоих пешеходов в Солоницевке
Содержание под стражей с альтернативой в виде залога в 140 тысяч гривен - такую меру пресечения избрал суд Киевского района мужчине, насмерть сбившему двоих пешеходов в пгт Солоницевка.
Авария произошла вечером 5 ноября - в 18-30 на пешеходном переходе в Солоницевке автомобиль Lexus сбил двоих мужчин (31 и 43 года) , которые от полученных травм скончались на месте.
По результатам экспертизы, водитель был трезв. Сведения об аварии были внесены в ЕРДР по ст. 286 УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком до трех лет.
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