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Жестокое убийство в Покотиловке. Людей зовут помочь с поисками
Харьковчан призывают помочь в поисках улик по делу Алисы Онищук, которую убили 2 ноября в Покотиловке.
Об этом сообщил активист Андрей Резуненко.
Поиски будут проводится в Покотиловско-Бабаевскому лесу.
«Требуется максимально большое количество людей! Передайте всем родственникам, друзьям и знакомым! В пятницу в 14.00 собираемся на покотиловской ж/д платформе! Подробности по телефону 096-123-12-10. Действие происходит при поддержке полиции», - говорится в сообщении.
Напомним, 15-летнюю Алису Онищук нашли убитой на следующий день, 3 ноября, в районе Покотиловки. По информации полиции, подростка изнасиловали, а после этого задушили.
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