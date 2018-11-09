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На норвежском острове произошло сильнейшее землетрясение

На норвежском острове произошло сильнейшее землетрясение

У берегов острова Ян-Майен в Норвегии произошло землетрясение магнитудой 6,8. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на норвежское издание Aftenposten.

Так, землетрясение произошло в 2:49 ночи сегодня, 9 ноября, с эпицентром на расстоянии 125 км к юго-западу от острова. На время землетрясения на острове находилось меньше 20 человек и никто из них не пострадал, по информации издания. 

Это землетрясение считается самым сильным из тех, что когда-нибудь были зафиксированы на территории Норвегии. Согласно информации Норвежского сейсмического массива NORSAR, предыдущее самое сильное землетрясение произошло также в районе острова Ян-Майен в 2012 году. Магнитуда - 6,6.

Агентство Телевидения Новости

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