США ввели новые санкции против России

О расширении санкций сообщил президент Украины Пётр Порошенко.

«Приветствую расширение Вашингтоном санкций против юридических и физических лиц России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе! — говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook. — Чёткий сигнал — всем, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридной агрессии на Донбассе, не избежать ответственности. Думаю, что и наши другие партнёры должны последовать этому примеру».

В союзе с другими государствами президент рассчитывает «заставить Кремль изменить свое поведение, забрать своих наёмников из Украины, вернуть украденные территории и уважать международное право».

Вітаю розширення Вашингтоном санкцій проти юридичних та фізичних осіб Росії за порушення суверенітету і територіальної...

Опубликовано Петро Порошенко Четверг, 8 ноября 2018 г.

8 ноября Соединённые Штаты Америки ввели санкции против трёх человек и девяти компаний, которых считают связанными с аннексией Крыма и получающими выгоду от оккупации, а также причастными к нарушению прав человека.

В списке, опубликованном на сайте Министерства финансов США, упоминаются «министерство государственной безопасности» самопровозглашённой «ЛНР», четыре санатория и отеля, АО «Крымтеплоэлектроцентраль».

«Министерство финансов по-прежнему нацелено на российские компании, которые стремятся получить прибыль от незаконной аннексии и оккупации Крыма Россией», — цитирует Reuters комментарий заместителя министра финансов США Сигал Манделкер.

7 ноября Пётр Порошенко заявлял, что рассчитывает на новые санкции против России за её поддержку «выборов» на неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

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