Лесной пожар охватил Калифорнию: школы и больницы эвакуированы (видео)

Лесной пожар распространяется в Северной Калифорнии. Из-за стихии решили начать эвакуацию.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Чрезвычайное положение было объявлено в калифорнийском округе Бьютт из-за пожара под названием Camp Fire, который начался в четверг около 6:30 утра по местному времени и быстро распространился. К 14:00 по местному времени огонь распространился на площадь около 7,3 тысяч га, по данным департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты.

Эвакуацию осуществляют из городов Парадайс, Магалия, Конкоу, Бьютт-Крик Каньон и Бьютт Вэлли. Кроме того, из-за пожара решили эвакуировать пациентов из больницы Парадайс в больницы в Оровилл и Чико. Около 3300 воспитанников и сотрудников из 11 школ в районе Парадайс были эвакуированы на автобусах и автомобилях сотрудников в центр в Чико.

С огнем борются сотни пожарных. По меньшей мере двое пожарных получили ранения, как и несколько простых людей, но их количество пока не известно. Об этом в четверг рассказал начальник батальона пожарной службы округа Бьютт Билл Рид.





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