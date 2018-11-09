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Лесной пожар охватил Калифорнию: школы и больницы эвакуированы (видео)

Лесной пожар охватил Калифорнию: школы и больницы эвакуированы (видео)

Лесной пожар распространяется в Северной Калифорнии. Из-за  стихии решили начать эвакуацию. 

 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

 

Чрезвычайное положение было объявлено в калифорнийском округе Бьютт из-за пожара под названием Camp Fire, который начался в четверг около 6:30 утра по местному времени и быстро распространился. К 14:00 по местному времени огонь распространился на площадь около 7,3 тысяч га, по данным департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты.

 

Эвакуацию осуществляют из городов Парадайс, Магалия, Конкоу, Бьютт-Крик Каньон и Бьютт Вэлли. Кроме того, из-за пожара решили эвакуировать пациентов из больницы Парадайс в больницы в Оровилл и Чико. Около 3300 воспитанников и сотрудников из 11 школ в районе Парадайс были эвакуированы на автобусах и автомобилях сотрудников в центр в Чико.

 

С огнем борются сотни пожарных. По меньшей мере двое пожарных получили ранения, как и несколько простых людей, но их количество пока не известно. Об этом в четверг рассказал начальник батальона пожарной службы округа Бьютт Билл Рид.


Агентство Телевидения Новости

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