Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Солоницевке

ДТП произошло 5 ноября около 18.00 возле дома №196 по улице Сумской шлях в посёлке Солоницевка, напоминают в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители ищут свидетелей: всех, у кого есть информация об аварии, просят позвонить по телефонам: 102, (057) 705 93 60, (057) 705 90 77.

Также можно прийти в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП (Харьков, улица Маяковского , 22).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, водителю Lexus 8 ноября избрали меру пресечения. Его взяли под стражу, но дали право внести залог в 140 тысяч гривен.

В результате аварии погибли двое мужчин, 31 и 43 лет. Водитель — 43-летний житель Дергачей — не пострадал. По информации правоохранителей, он был трезвым.

Водителю предъявили подозрение по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в результате которого погибли несколько человек). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет тюрьмы с лишением права на вождение на срок до трёх лет.

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