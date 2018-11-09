Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:27
Просмотров: 53

Смерть ребенка в Купянском районе: мать обвиняют в истязании

Смерть ребенка в Купянском районе: мать обвиняют в истязании

Информация о трагедии поступила в полицию 24 сентября от фельдшера скорой помощи, который сообщил о том, что в пгт Ковшаровка внезапно умерла 3-летняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области. 

 

По словам 30-летней матери, девочка ела яблоко и подавилась. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти ребенка стала закрытая черепно-мозговая травма, с кровоизлиянием в мозг, что вызвало отек головного мозга. Это и могло привести к нарушению функций глотательного центра мозга.

 

На основании экспертизы 6 ноября следователи изменили квалификацию уголовного дела с "несчастного случая" на "умышленное убийство" УК Украины.

 

8 ноября матери погибшей девочки и ее 40-летнему сожителю сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 127 (истязание) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до от 5 до 10 лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

 

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 