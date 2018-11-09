Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:01
Просмотров: 24

В здании Харьковского горсовета ищут взрывчатку

В здании Харьковского горсовета ищут взрывчаткуО том, что в здании по улице Квитки-Основьяненко, 7 находится взрывчатка, сообщили сегодня около 10.00, рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

На улице Квитки-Основьяненко находится один из корпусов Харьковского горсовета. Там размещаются Департамент по вопросам информации и связям с общественностью, Департамент земельных отношений и Департамент градостроительства, архитектуры и генерального плана. Этот корпус примыкает к основному зданию, выходящему на площадь Конституции.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Здание осматривают кинологи и взрывотехники.  

Сведения о происшествии внесли в Журнал единого учёта правонарушений.

О результатах проверки в полиции обещают рассказать позже.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 