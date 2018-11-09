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Взрыватки в горсовете не нашли: эвакуировали 260 человек

Взрыватки в горсовете не нашли: эвакуировали 260 человек

Напомним, что сообщение о заложенной взрывчатке в Харьковском горсовете, на улице Квитки-Основьяненко, 7, поступило в полицию 9 ноября около 10 часов утра. 

 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты- взрывотехники. Полицейские провели тщательный осмотр здания, проверили 4500 кв. метров помещений и эвакуировали 260 человек. 

 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было. 

 

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность человека, который сообщил ложную информацию о заминировании.

 

 

Агентство Телевидения Новости

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