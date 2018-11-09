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Рейс из столицы в Шарм-эш-Шейх совершил вынужденную посадку из-за драки

Рейс из столицы в Шарм-эш-Шейх совершил вынужденную посадку из-за драки

Самолет компании YanAir, который летел из Киева в Шарм-эш-Шейх совершил вынужденную посадку в аэропорту Каира из-за драки на борту.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу туроператора Join Up.

"Рейс YE5015 Киев - Шарм-эш-Шейх авиакомпании YanAir от 8 ноября совершил вынужденную посадку в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту", - говорится в сообщении. 

Согласно правилам авиационных перевозок экипаж после посадки не смог продолжить полет, ведь закончилось его время полета. Пассажиров поселили в гостиницу и обеспечили питанием. Кроме того, из-за ЧП состоялись задержки рейсов из Киева и Львова в Хургаду, а также из Хургады в Киев и Львов. Туристы, которые планировали лететь данными рейсами, предупреждены.

Агентство Телевидения Новости

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