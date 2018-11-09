Усик и Беллью взвесились перед боем и посмотрели друг другу в глаза

В Манчестере (Англия) состоялись последние публичные мероприятия перед боксерским поединком в тяжелом весе между абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью.

Оба боксера легко вложились лимит весовой категории 90,7 кг. Вес Беллью составил 90,3 кг. Усик завесил на 89,8 кг.

Затем состоялась дуэль взглядов, на которую Беллью вышел в черной повязке, закрывшей его рот и нос, а Усик - в шарфе футбольного клуба "Манчестер Сити". Дуэль взлядов завершилась тем, что Беллью похлопал Усика по груди и затем протянул руку, которую Александр тепло пожал.





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