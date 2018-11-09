Из четырех сотен всего две. Как прошел тендер на охрану КП "Харьковский метрополитен"?

Охранные фирмы из окружения харьковских чиновников разыграли между собой 28 млн. гривен. Об этом на своей странице в Фейсбук, заявили представители общественной организации «Антикоррупционный блок участников АТО», проведя собственное расследование.

Антон Сосницкий, гл. ОО «Антикоррупционный блок участников АТО»:

Ми бачимо штучний механізм, «кишеньковий», по суті, завдяки таким маніпуляціям, які розписані в нашому розслідуванні, керівництво міста має можливість розігрувати просто спектакль серед своїх акторів, я так називаю ці фірми, цих директорів, які по суті між собою, зараз розігрують мільйон доларів, якщо так перевести по нинішнєму курсу, і, нажаль, ця сума, скоріш за все, вони її розпилять.

По мнению активистов, в тендере имелись пункты, которые были прописаны специально для конкретных фирм. Все это, подчеркнул Антон Сосницкий, делается, чтобы избавиться от лишней конкуренции.

Антон Сосницкий, гл. ОО «Антикоррупционный блок участников АТО»:

Наприклад, з метрополітеном, зараз ми бачимо наявність службових собак певної породи і наявність собак в метро – це взагалі таке спірне питання. Є в нас фахові кінологічні служби при Міністерстві внутрішніх справ… Які саме там будуть собаки в метро, ми розуміємо, що це просто фіктивний такий пункт, завдяки якому можна не допустити інших учасників, а саме, пропустити ті фірми, під які чітко прописані ці умови.

На торги вышли две фирмы - Охранное агентство «Практик» и «Клипер». По словам авторов расследования, обе организации, аффинированные, и имеют связь не только между собой, но и с окружением харьковского городского головы. Кроме того, отмечают авторы расследования, именно соучредитель охранного агентства «Практик» был активным участником столкновений у здания мэрии 20 июня текущего года, когда на заседание сессии пытались попасть противники застройки территории возле стадиона «Металлист», а крепкие ребята встали у них на пути. Участие в тендерах не бесплатно, рассказывает на условиях анонимности представитель Союза работников сферы безопасности. Другие фирмы, говорит он, постоянно проигрывают уже известным заранее победителям и теряют десятки тысяч гривен.

В общем-то, нету смысла участвовать. Потому что, как показывают предыдущие года, победу в этих тендерах одержують компании, которые должны были одержать, скажем так. Участие не благодарное – готовится пакет тендерной документации – это сложный процесс, готовятся люди, все документы, то, что выписали в условиях, но есть четкое понимание, что все равно вы не победите.

Также, подчеркнул мужчина, в Харькове существует более 4-х сотен компаний, имеющих лицензию на охранную деятельность. Поэтому, то, что участие в тендере принимали только две - по меньшей мере, странно. В конце концов, победило агентство «Практик». Однако, пообщаться с победителем оказалось совсем непросто, ведь все их контактные номера, которые можно найти в свободном доступе, не работают. Приехав по адресу, указанному в Интернете, удалось найти только офисные помещения, там съемочной группе и сообщили, что действительно, охранное агентство «Практик» арендовало здесь всего пять квадратных метров, под офисный стол, а потом вообще и того не стало. Теперь этот адрес является только юридическим.

Вообще, закрытость и сомнительность тендеров харьковского метрополитена стала уже традиционной. По подсчетам "Антикоррупционного центра" за последние 6-7 лет через аффинированные с руководством метрополитена фирмы было "вымыто" около 1,5 миллиарда гривен КП.

По данным антикоррупционеров, эти фирмы, также регулярно получают миллионные заказы. При этом почти каждый из этих тендеров имеет признаки сговора, ведь цена - от услуг до рельс и даже гвоздей была выше, чем рыночная, но победу получала фирма - победитель в силу особых условий. Что касается последнего тендера на охранную деятельность, в частности пунктов, которые вызвали у активистов вопросы, КП "Харьковский метрополитен" ответило, что охрана с помощью собак осуществляется для предотвращения террористических актов и патрулирования наземных объектов. Кроме того, подчеркнули на предприятии, процедура заключения договора на охранные услуги проводилась согласно Закона Украины "О публичных закупках", а количество участников было не ограничено,

Агентство Телевидения Новости