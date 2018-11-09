Жена футболиста киевского "Динамо" призналась, что увеличила себе грудь

Ирина Морозюк, жена футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка, комплексовала в детстве из-за маленькой груди. Пластический хирург избавил жену футболиста избавиться от комплекса.

Ирина Морозюк написала на своей странице в Instagram:

В детском возрасте я была всегда самой маленькой среди всех моих сверстниц. В старших классах, когда девочки становятся уже похожими на девушек, я отставала в этом. У меня, конечно, присутствовали комплексы. Приходилось носить одежду, скрывающую отсутствие всех выпуклостей на моем теле. Когда я познакомилась с моим будущим мужем, мы разговорились на тему увеличения груди и от него поступило предложение о пластике: "Любимая, у тебя очень красивая, маленькая грудь, но если ты хочешь больше, то я не против". И через месяц я уже была с красивым 2-м размером. Операция прошла замечательно, за исключением того, что немного неприятно отходила от наркоза. Помню, как легла на операционный стол и у меня началась жуткая паника. Меня начало колошматить, зуб на зуб не попадал. Под грудью в складке еле заметный, тоненький как ниточка шрамик. Через 2 месяца я уже светила сосочками. Вторую пластику я сделала после рождения ребенка. Во время беременности, после кормления и из-за неправильного ухода (не носила белье, пользовалась молокоотсосом), качество моей груди немного ухудшилось. Она стала более мягкой и сосочки обиделись и начали смотреть вниз. Хотя муж и подруги говорили, что все красиво, что я себе придумала, но меня это не остановило.

Агентство Телевидения Новости