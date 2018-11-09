СБУ призвала жителей оккупированной части Донбасса игнорировать незаконные выборы

СБУ уже собрала данные больше чем 6,5 тысячи членов «избирательных штабов и избиркомов» на неподконтрольной украинскому правительству территории, сообщил глава Службы безопасности Василий Грицак. Всю информацию об этих людях уже передали правоохранителям в контрольных пунктах на линии разграничения.

В СБУ предупредили, что за участие в организации «выборов» грозит ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет тюрьмы с конфискцией имущества.

В Службе безопасности напомнили, что по фактам проведения незаконных референдумов и выборов на Донбассе в 2014 году открыто 391 уголовное дело в отношении 363 человек, в суд с обвинительными актами направили 267 дел. Больше 100 человек уже осуждены.

Грицак также заявил, что Россия имитирует и полностью контролирует избирательный процесс. По его словам, у СБУ есть оперативные данные о том, что администрация президента РФ поставила такие задачи по результатам: в «ДНР» Денис Пушилин должен гарантированно получить 55% голосов, в «ЛНР» Леонид Пасечник — 63%, а явка должна составить 70%.

«Кандидаты подобраны Кремлём по принципу марионетки без «крови на руках», — отметил Грицак.

В СБУ считают, что цель таких действий — создать видимость, что кандидаты избраны законно, и заставить украинскую власть вступить с ними в переговоры.

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявляла, что в ООН считают «выборы» на оккупированной части Донбасса нарушением Минских договорённостей.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ожидает новых санкций против России за её поддержку «выборов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что для Кремля «чрезвычайно важно», кто будет руководить «ДНР» и «ЛНР». Он отметил, что Москва «безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично». При этом Песков не стал отвечать на вопросы о признании Россией итогов предстоящих «выборов». Он сказал, что прежде нужно дождаться итогов голосования.

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