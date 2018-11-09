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Экс-лидер "Схидного корпуса" Олег Ширяев может выйти под залог

Экс-лидер Схидного корпуса Олег Ширяев может выйти под залог

9 ноября состоялось заседание суда, на котором рассматривали вопрос о продлении меры пресечения Олегу Ширяеву. Его подозревают в хулиганстве, связанном с рейдерским захватом элеватора в селе Занки Змиевского района в сентября 2018-го.

Судья Киевского районного суда Наталья Ефименко решила оставить Ширяева под стражей на два месяца, однако назначила залог в чуть больше, чем 1 миллион гривен.

Если залог будет внесен, Ширяева отпустят из-под стражи, однако не сможет выезжать за пределы города без разрешения следователя или суда, а также будет обязан сообщать о смене места жительства.

Напомним, в начале сентября, группа молодчиков с оружием захватила фермерское хозяйство, обосновывая это тем, что изменился владелец элеватора. Правоохранители задержали 23 человек, в том числе экс-командира роты полиции "Східний корпус" Олега Ширяева. Им объявили о подозрении по статье "Хулиганство" и взяли под стражу.

Агентство Телевидения Новости

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