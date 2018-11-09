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Трамваи №27 и 28 сменят маршрут на два дня

Трамваи №27 и 28 сменят маршрут на два дня

Движение трамваев по ул. Шевченко, ул. Веринской, ул. Моисеевской, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 9:00 до 17:00 10 и 11 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры. 

 

На этот период движение трамваев №27 и 28 будет организовано так:

- Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

- в обратном направлении: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.

 

Временные неудобства связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей по ул. Шевченко.

Агентство Телевидения Новости

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